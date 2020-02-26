نقيب المعلمين: حوار دعم مصر حول الإدارة المحلية ضرورة لتصحيح مساره

أكد خالد الزناتى، نقيب المعلمين، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي تحتاج إلى حوار شامل مع جميع فئات المجتمع، وهو ما يتحقق من خلال ائتلاف دعم مصر؛ للوصول لأفضل الصياغات القابلة للتطبيق على أرض الواقع.جاء ذلك في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الائتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد أبوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنيةوأشار الزناتى إلى ضرورة أن يكون سن المحافظ لايقل عن ٣٥ عاما، وأيضا نوابه، حتى يكون لديهم خبرة قادرة على العمل بأرض الواقع في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع خلال الفترة الأخيرة.ولفت أيضا إلى ضرورة توسيع تعريفات الفلاح والعامل حتى تطبق النسب الدستورية وفق المادة ١٨٠ بشكل دقيق، مشيرا إلى حالة الانتقادات التي صاحبت القانون من جانب الأحزاب تسببت في تعطيله والحوار المجتمعي حوله ضروة مهمة لتصحيح مساره بشكل جيد.