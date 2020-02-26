بالعند في عمرو دياب.. رامي صبري يغني «زي ما أنتي» (فيديو)
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:34 م
محمد مجديطباعة
غنى الفنان رامي صبري «زي ما انتي» التي طرحها الهضبة عمرو دياب في ألبومه الجديد «سهران» منذ أسابيع قليلة.
وقدم صبري الأغنية بصوته لكن بكلمات مختلفة عن الأصلية، بعدما أعلن مؤخرًا أنها عرضت عليه قبل عمرو دياب، وكان ينوي تقديمها في عيد الحب الماضي، لكنه فوجئ بوضعها في الألبوم من مؤلف الأغنية عزيز الشافعي.
الأغنية لاقت انتشارًا واسع بصوت رامي صبري، خاصة في ظل مقارنته الدائمة بالهضبة، وفكرة تشابه أدائه الغنائي معه.
وقدم صبري الأغنية بصوته لكن بكلمات مختلفة عن الأصلية، بعدما أعلن مؤخرًا أنها عرضت عليه قبل عمرو دياب، وكان ينوي تقديمها في عيد الحب الماضي، لكنه فوجئ بوضعها في الألبوم من مؤلف الأغنية عزيز الشافعي.
الأغنية لاقت انتشارًا واسع بصوت رامي صبري، خاصة في ظل مقارنته الدائمة بالهضبة، وفكرة تشابه أدائه الغنائي معه.