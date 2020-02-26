حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، 5 سفن حاويات وعدد 9 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و15 سفينة بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 199 طن داى أمونيوم و11830 طن فوسفات و6879 طن يوريا و15236 طن رمل.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12500 طن قمح و16000 طن ذرة و14322 طن حديد و5200 طن خردة.‎بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 809 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 396 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1770 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 33842 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72661 طنا.وغادر الميناء عدد 671 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36005 من البضائع العامة منها عدد 77 سيارة نقل محملة بـ 3544 طن قمح.