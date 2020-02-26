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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

5 مارس.. أحمد الملواني يناقش «ما يشبه القتل» بالإسكندرية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:20 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تستضيف مكتبة حورس بوك ستور بالإسكندرية، حفل توقيع ومناقشة رواية «ما يشبه القتل» للكاتب أحمد الملواني، في تمام الساعة السادسة مساء الخميس الموافق 5 مارس المقبل.

ومن أجواء الرواية: «أربعة أشخاص ينطلقون معًا في رحلة سحرية للبحث عن شجرة الحكمة. رحلة واحدة لكنها مكونة من تشابك رحلة كل منهم الخاصة للبحث عن ذاته. رحلة تطلق الكثير من التساؤلات عن الحرية والمصير والتناقضات الحادة التي تحويها النفس البشرية، رحلة تجسد المعاناة النفسية لأبطالنا، وسعيهم ـ في مرحلة محورية من حيواتهم ـ لإعادة التعرف على ذواتهم».

سبق وصدر لـ«الملواني» عدة أعمال وهي: روايته الأولى «زيوس يجب أن يموت» بتقديم من الناقد الدكتور سيد البحراوي عام 2010، وصدرت طبعتها الثانية عام 2012 عن دار اكتب، مجموعة «أزمة حشيش» عن دار العصرية للنشر والتوزيع 2013، مجموعة «سيف صدئ وحزام ناسف» عن دار سما الكويتية 2013، رواية «مفتتح للقيامة» 2014 عن دار هيباتيا ومؤسسة عماد قطري وصدرت طبعتها الثانية عام 2020 عن دار فانتازيون للنشر، مجموعة «الروحاني» صدرت عام 2015 عن دار عصير الكتب، رواية «وردية فراولة» عن دار المصري 2016، رواية «الفابريكة» صدرت عام 2018 عن الدار المصرية اللبنانية، وفازت بجائزة ساويرس للآداب عام 2019.

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