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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير حديقة الأمل ونادى الياسمين بالمحلة الكبرى

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:17 م
لدكتور طارق رحمي
لدكتور طارق رحمي
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قدم وفد من أهالي قرية ديما، التابعة لمركز كفر الزيات، الشكر للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على سرعة استجابته وإصداره قرارا بإيقاف محطة خلط مياه الري بمياه الصرف بكفر ديما.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذى عقده محافظ الغربية اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية.

وخلال اللقاء؛ كلف محافظ الغربية رئيس حي ثان المحلة الكبرى بعمل مقايسة تقديرية لتطوير حديقة الأمل ونادى الياسمين، موجهًا بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام وهيئة الصرف الصحي بالتنسيق مع مركز ومدينة سمنود لمعاينة الصرف الصحي بمدرسة ميت عساس الابتدائية بسمنود، وكذا أيضًا بأحد المنازل بمركز ومدينة قطور.

كما تقدم أحد المواطنين والذى يتضرر من وجود شدة خشبية على سطح العمارة التي يسكن بها، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس مدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع مأمور القسم بإزالة الشدة الخشبية والتشوينات الموجودة.

كما وجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالمحافظة بتوفير وسيلة مواصلات لأهالي قرية إبيار مركز كفر الزيات لشكوى أحد مواطني القرية من عدم وجود مواصلات من القرية لمدينة طنطا.

وتقدم أحد موظفي الإدارة الهندسية بكفر الزيات، والذى يتضرر من نقله تعسفيًا من مجلس مدينة كفر الزيات إلى مجلس مدينة بسيون، ووجه محافظ الغربية بدراسة الموضوع وإعادة جميع من تم نقلهم تعسفيًا.

كما تقدم أحد العاملين بالتربية والتعليم والذى يتضرر من عدم تعديل تاريخ التعيين، حيث وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بإعداد بيان بتواريخ التعيين والمرتبات التي يتقاضاها كل معلم حسب أقدميته، وتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لدراسة الموضوع وحل المشكلة.

كما أصدر محافظ الغربية تعليماته بتشكيل لجنة من مجلس مدينة طنطا لمعاينة أحد المنازل، والتي يتضرر مالكها من حدوث تصدعات وشقوق نتيجة حفر المنزل المجاور له.

وفى نهاية اللقاء؛ وجه محافظ الغربية القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة بحسن استقبال المواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.
للدكتور طارق رحمي
للدكتور طارق رحمي
للدكتور طارق رحمي
للدكتور طارق رحمي

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