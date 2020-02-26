محافظ دمياط: الاتفاق على شراء أجهزة الرماثات للسفن

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم عقد اتفاق مع مؤسسة مصر الخير بشراء أجهزة الرماثات للسفن كقروض حسنة بدون فوائد وذلك فى استجابة سريعة للمطالب التى تقدم بها الصيادين مطلع هذا الأسبوع، حيث دأبت المحافظ خلال تلك الفترة على التواصل مع الجهات المختلفة؛ لوضع حلول عاجلة لكافة المشكلات وتذليل جميع العقبات التى تواجههم.وناقشت الدكتورة منال عوض، آليات تنفيذ تلك المبادرة وذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم مع محسن المقاول مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظة الدقهلية، وعوض الشربيني ممثلًا عن هيئة السلامة البحرية، وأكرم نعمان مدير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمؤسسة مصر الخير، ونبيل لطفي رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة.وفى سياق متصل؛ أوضحت المحافظ حرص كافة الأجهزة على الإسراع فى تنفيذ بنود تلك الاتفاقية فور الانتهاء من دراسة جميع الأُطر الخاصة بها، مشيرة إلى أنه جارى تحديد المواصفات الخاصة بشراء الرماثات لتحقيق معايير الأمن والسلامة البحرية للسفن، موجهة الشكر إلى مؤسسة مصر الخير على تعاونها الدائم مع المحافظة وتقديم الدعم اللازم لأبناء دمياط.وفى ختام الاجتماع؛ دعت المحافظ فريق مؤسسة مصر الخير بزيارة قريتى طبل والرطمة لدراسة إمكانية تحقيق التعاون والإشراك فى تقديم الدعم اللازم لتوفير احتياجات تلك القريتين.