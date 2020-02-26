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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خريطة محدثة لانتشار «كورونا» فى الدول العربية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:11 م
كورونا
كورونا
جميلة على
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صمم باحثون في جامعة (جونز هوبكنز) Johns Hopkins الأمريكية خريطة محدثة لانتشار «كورونا» في العالم، وتسحب البيانات من موقع منظمة الصحة العالمية وموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وغيرها من المصادر مع خرائط نظم المعلومات الجغرافية لرسم خريطة لانتشار الفيروس مُحدثة لحظيا من أجل مكافحة ظهور المعلومات الخاطئة.

وفور ظهور التقارير، تتتبع الخريطة إجمالي حالات الإصابة المؤكدة وعدد الوفيات ومجموع حالات الشفاء.


وترصد «الدستور» من خلال الخريطة انتشار «كورونا» في الدول العربية.

الإمارات العربية
سجلت حسب الإحصائيات 13 حالة إصابة حتى الآن.

الكويت
سجلت دولة الكويت حتى الآن 11 حالة إصابة بينها حالة لمواطن سعودي.

البحرين
سجلت دولة البحرين حتى الآن 23 حالة إصابة حتى الآن.

عُمان
سجلت حتى الآن 4 حالات إصابة.

مصر
سجلت حالة حاملة للفيروس لمواطن صيني.

لبنان
سجل حتى الآن حالة إصابة واحدة.

العراق
سجل حتى الآن 5 حالات إصابة، وكانت أول حالة لإيراني في مدينة النجف.

الجزائر
سجلت حتى الآن حالة إصابة واحدة.

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