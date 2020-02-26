خريطة محدثة لانتشار «كورونا» فى الدول العربية

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صمم باحثون في جامعة (جونز هوبكنز) Johns Hopkins الأمريكية خريطة محدثة لانتشار «كورونا» في العالم، وتسحب البيانات من موقع منظمة الصحة العالمية وموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وغيرها من المصادر مع خرائط نظم المعلومات الجغرافية لرسم خريطة لانتشار الفيروس مُحدثة لحظيا من أجل مكافحة ظهور المعلومات الخاطئة.وفور ظهور التقارير، تتتبع الخريطة إجمالي حالات الإصابة المؤكدة وعدد الوفيات ومجموع حالات الشفاء.وترصد «الدستور» من خلال الخريطة انتشار «كورونا» في الدول العربية.سجلت حسب الإحصائيات 13 حالة إصابة حتى الآن.سجلت دولة الكويت حتى الآن 11 حالة إصابة بينها حالة لمواطن سعودي.سجلت دولة البحرين حتى الآن 23 حالة إصابة حتى الآن.سجلت حتى الآن 4 حالات إصابة.سجلت حالة حاملة للفيروس لمواطن صيني.سجل حتى الآن حالة إصابة واحدة.سجل حتى الآن 5 حالات إصابة، وكانت أول حالة لإيراني في مدينة النجف.سجلت حتى الآن حالة إصابة واحدة.