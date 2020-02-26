«دع الوشاة».. عبدالله الرويشد يغرد في «فبراير الكويت»

بدأ الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، حفله الغنائي ضمن فعاليات "فبراير الكويت"، وسط حضور جماهيري كبير.وبدأ عبدالله الرويشد، الحفل بغناء "دع الوشاة"، والتي عزفها منفردًا على العود، وحازت على إعجاب الجمهور المشارك لها في الحفل.ومن المقرر أن يؤدي عبدالله الرويشد خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث.ويشارك في الحفل الفنانة أنغام، والمقرر أن تؤدي مجموعة مميزة من أغانيها التي تجمع بين المصري والخليجي.