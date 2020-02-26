«رحمة» أصغر سائقة «توك توك»: «بصرف على أمى وإخواتى» (فيديو)

عرض الإعلامي تامر شلتوت فيديو لطفلة تدعى «رحمة» تبلغ من العمر 11 عامًا وتعمل سائق «توكتوك».وقالت «رحمة» خلال برنامج «تقدر» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء اليوم: «اشتغلت على توكتوك عشان أصرف على أمي وإخواتي، واعتمد على نفسي ومحدش يعايرني إنه بيصرف عليا، ووالدي متوفي من 7 سنوات وأعيش مع أمي في غرفة فوق السطوح.. ومع بداية الدراسة بقعد أذاكر ولا أعمل على التوك توك إلا في الإجازات طيلة اليوم وأيام الدراسة أعمل نصف يوم».وأضافت: «أحلم أن أكون دكتورة علشان أعالج الناس التي لا ترى، وبقالي عام أعمل على توك توك وعايز أعمل لأمي عملية في عينيها».وفي السياق، قالت الحجة أم رحمة إنها كانت تقود «توك توك» ودراجة بخارية، وزوجها توفي من 7 سنوات وعملت سائقا لكي تحصل على قوت يومها، مضيفة أن بنتها رحمة صممت على قيادة الـ«توك توك» لـ«تشيل الهم عنها».