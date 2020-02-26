«فقد قدمه وأجرى 41 عملية».. قصة محمود محارب السرطان (فيديو)

عرض الإعلامي تامر شلتوت، في برنامجه "تقدر"، المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، حالة إنسانية لطفل يدعى محمود، هزم مرض السرطان بعد أن فقد قدمه وأجرى 41 عملية جراحية، ويبلغ من العمر 11 عامًا.وقال محمود: "اكتشفت المرض وأنا في سن صغيرة، والتنمر أكتر حاجة بعاني منها بعد اكتشاف المرض، واتعرضت للتنمر من قِبل الجميع أطفال وكبار"، متابعا: "فقدت قدمي وركبت رجل صناعية والحمد لله تعافيت من السرطان".وأضاف الطفل: "نفسي ينتهي التنمر بشكل نهائي ونفسي الناس تاخد موضوع مرض السرطان إنه حاجة سهلة".من جانبه عبر شلتوت، عن فخره بما أنجزه الطفل محمود ومحاربته لمرض السرطان، مضيفا: "محدش يحكم على حد علشان عنده مرض".