باكستان تؤكد تسجيل أول إصابتين بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لتنضم إلى عشرات الدول التي سجلت حالات مصابة بالمرض، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".

وتوفي حوالي 3 آلاف شخص فيما أصيب حوالي 80 ألف آخرين، وانتقل المرض من الصين إلى عشرات الدول من بينهم دول عربية مثل الكويت والإمارات والبحرين والجزائر ولبنان والعراق.

وعلقت عشرات الدول رحلات الطيران مع الصين، وكذلك إيران أو منع قدوم مواطنيهم لتفشي المرض بصورة أكبر في هذه الدول.

وقال وزير الصحة الألماني في وقت سابق اليوم، إنه يتوقعون زيادة كبيرة في معدل تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.