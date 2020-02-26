مسلسلات رمضان تُوقف تصوير 4 أفلام

توقف تصوير عدد من الأعمال السينمائية بالتزامن مع تصوير أعمال دراما رمضان المقبل، خاصة مع رغبة معظم النجوم فى إنجاز هذه الأعمال الدرامية قبل حلول الشهر الكريم بفترة كافية، الأمر الذى دفعهم إلى تأجيل مشاهدهم فى الأفلام المقرر عرضها فى عيدى الفطر والأضحى.وأوقف المخرج أحمد الجندى تصوير فيلم «حلم سوسن»، من بطولة عمرو عبدالجليل وروبى وأحمد فهمى، بعد تصوير ١٠ أيام فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بسبب انشغال «فهمى» بمسلسله الجديد مع أكرم حسنى «تيمون وبومبا»، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وانطلق تصويره منذ أيام، على أن يتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى أيام الإجازة من المسلسل.«حلم سوسن» تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة «سينرجى فيلمز»، ويشارك فيه بجانب «فهمى» و«روبى» كل من عمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وخالد أنور، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، ووضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة له، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا. ورغم انتهاء المخرج معتز التونى من تصوير ٩٠٪ من فيلم «الخطة العامية»، من بطولة غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وعلى ربيع، ومحمد عبدالرحمن- فإنه اضطر إلى إيقاف التصوير بشكل مؤقت، لانشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية.وتنشغل غادة عادل بتصوير مسلسل «ليالينا»، وعلى ربيع بتصوير مسلسل «وصل أمانة»، ومحمد عبدالرحمن بتصوير مسلسل «جمجوم وفيديو»، ومن المقرر أن يستأنفوا تصوير الفيلم وباقى مشاهده مطلع أبريل المقبل، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه فى عيد الفطر.واضطر الفنان طارق لطفى لإيقاف تصوير مشاهده فى فيلم «حفلة ٩»، الذى يشارك فى بطولته بجانب الفنانة غادة عبدالرازق، لانشغاله حاليًا بتصوير مسلسله الرمضانى «القاهرة كابول»، وانشغال غادة بتصوير مسلسل «سلطانة المعز».واتفق فريق عمل الفيلم مع المخرج عبدالمنعم ربيع على استئناف التصوير بشكل متقطع، فى فترات توقف أعمالهم الرمضانية، فى العمل الذى يشارك فيه كل من كمال أبورية، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمى، وطارق صبرى، وصبحى خليل، من تأليف عمر عبدالحليم.وكذلك قررت الفنانة دينا الشربينى تأجيل تصوير مشاهدها الأخيرة فى فيلم «يوم ١٣»، أمام الفنان أحمد داود، نظرًا لانشغالها بتصوير مسلسل «لعبة النسيان»، خاصة أنها تأخرت كثيرًا فى بدء تصوير العمل الدرامى المقرر أن يشارك فى رمضان المقبل، واتفقت مع المخرج وائل عبدالله على ذلك، خاصة أنه يتبقى لها أسبوع فقط وتنتهى من مشاهدها فى الفيلم بالكامل.