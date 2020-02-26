«أكير» تنفذ «جنة الساحل» فى العلمين باستثمارات 4 مليارات جنيه



تعتزم شركة «أكير» للتنمية والتطوير العقارى، التى تمتلكها مجموعة من رجال الأعمال المصريين والسعوديين واليمنيين، بدء أعمالها فى السوق المصرية، خلال شهر ونصف الشهر من الآن، بحجم استثمارات يتخطى ٤ مليارات جنيه. وقال المهندس عادل الرادال، العضو المنتدب للشركة، إنه تم استهداف سوق العقارات المصرية للاستثمار فيها، نظرًا لما تتميز به عن باقى الأسواق المحيطة، ولكونها الأكثر ربحية وأمانًا، لافتًا إلى أن حجم استثمارات الشركة فى مصر سيصل إلى ٤ مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعها المرتقب «جنة الساحل»، المقرر البدء فيه منتصف أبريل المقبل، على ٢٥ فدانًا تعاقدت عليها فى مدينة العلمين الجديدة بمطروح. وأوضح أن المشروع سيكون سياحيًا سكنيًا بطاقة إجمالية ٩٠٠ وحدة، بالإضافة إلى فندق عملاق تم الاتفاق على تشييده مع أحد «البرندات» العالمية، فضلًا عن مول تجارى، مشيرًا إلى أن «الشركة انتهت من التصميمات الخاصة بالمشروع، بعدما استعانت بشركة إيطالية ومكتب استشارات إنجليزى لذلك، وتستهدف ٨ مليارات جنيه إجمالى مبيعات من المشروع، الذى سيقام على ٣ مراحل، ومن المقرر الانتهاء منه مطلع ٢٠٢٤».

وشدد العضو المنتدب للشركة على أن التنافس بين المشروعات العقارية داخل السوق المصرية فى مصلحة العميل والمواطن، ويوفر أمامه فرصًا عديدة يمكنه اختيار الأنسب من بينها، وفقًا لقدراته المادية. وعن اختيار «العلمين الجديدة» تحديدًا، قال «الرادال»: «العديد من الشركات يتجه حاليًا للاستثمار فى المدينة، فى ظل حرص الحكومة المصرية على تنمية الساحل الشمالى الغربى وضخ المزيد من الاستثمارات فيه، باعتبار أنه مشروع المستقبل، ويتضمن فرصًا واعدة وحقيقية للمستثمرين العرب والأجانب»، مضيفًا: «العلمين الجديدة ستُصبح مدينة تجارية استثمارية، وستتجه الدولة لدعم المنتجعات المنتشرة فيها على امتداد الساحل، التى كانت لا تعمل سوى شهرين فقط فى العام، والحكومة ضخت مليارات لتنميتها، ونتوقع أن تصبح المدينة ومطروح بالكامل أكثر حيوية ويتوافد عليهما المصطافون طوال العام».

