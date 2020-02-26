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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

معهد المشورة بالدقي يطلق مؤتمر «في العمق».. 26 مارس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:52 م
معهد المشورة
معهد المشورة
تريزة شنودة
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ينظم معهد المشورة والحكمة بالدقي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤتمر روحي بعنوان "في العمق"، في الفترة من 26 إلى 28 مارس المقبل.

ويناقش المؤتمر عدة موضوعات روحية واجتماعية تخص الشباب القبطي بينها "النضج النفسي" والمشورة الأسرية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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