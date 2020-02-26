رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رباب فراج تتوقع ارتفاع مبيعات الشركات خلال العام الجارى

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:51 م
الدكتورة رباب فراج،
الدكتورة رباب فراج،
محمد أبوعاصى
طباعة
قالت الدكتورة رباب فراج، رئيس مجلس إدارة «إن لاند» للتسويق العقارى، إن المدن الجديدة أسهمت فى رواج السوق العقارية بمصر، خاصة أنها شجعت الدولة على إعادة تأهيل البنية التحتية، التى تخدم المدن التى سيتم إنشاؤها وفق خطط توسعات مستقبلية.
وأضافت، لـ«الدستور»، أن الدولة اعتمدت آلية عدم المركزية لتبرز كل مدينة كوحدة مستقلة، مثنية على دعم الدولة ومساندتها مشروعات المدن الجديدة، ومتابعة التنفيذ والتشغيل أولًا بأول.
ورأت أن مستقبل التوسعات الغربية فى القاهرة خلال ٢٠٢٠ هو الأفضل، متوقعة أن تشهد المنطقة خلال العام الحالى رواجًا كبيرًا، لأن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحويل المنطقة لتكون ذات طابع سياحى، يخدم التوسع العمرانى.
كما توقعت ارتفاعًا فى مبيعات الشركات خلال ٢٠٢٠، كما أنها تتوقع دخول شركات عقارية على المستويين المحلى والأجنبى، فى ظل حالة التفاؤل التى تعم السوق العقارية، موضحة أن عددًا من الشركات الأجنبية بالفعل دخلت السوق المصرية بداية من شهر يناير الماضى.
وقالت إن السياحة حققت نسب نمو تصل لـ٢٠٪ بالمقارنة بين عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتنشيط السياحة، وهو ما استوعبته الشركات العقارية التى تعاقدت مع أضخم وأشهر الماركات العالمية والمراكز العلاجية والأندية الرياضية.
وتوقعت رئيس مجلس إدارة «إن لاند» للتسويق العقارى أن تتحول منطقة السخنة التابعة لمحافظة السويس لمدينة خدمية متكاملة مأهولة، وليست مجرد مدينة ترفيهية موسمية، حيث تتجه الدولة لتدشين الجامعات والمدارس والمجمعات الصناعية والخدمية والسياحية، والطرق الجديدة، متوقعًا مستقبل استثمار واعد للمدينة.

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحيل أمر رئيس الزمالك لـ«فيفا»

السيسى يعزى زوجة حسنى مبارك ونجليه

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

الأرصاد تحذر: ارتفاع فى درجات الحرارة الأيام المقبلة

اتحاد الكرة يحيل أمر رئيس الزمالك لـ«فيفا»

إنفوجراف

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة

الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة

الدكتور أحمد عادل يوضح لـ«الدستور»: مميزات الحقن الموضعي في أمراض الذكورة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ«الدستور»: المتابعة مع مريض السمنة أهم خطوات النجاح

منوعات

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

كنز الأستاذ.. مذكرات السيد أبوالنجا معلم هيكل فى «مدرسة التجارة»

5 مارس.. أحمد الملواني يناقش «ما يشبه القتل» بالإسكندرية

«المدينة الفاضلة فى تاريخ الفلسفة» أمسية فكرية بمكتبة مصر الجديدة

«عاش هنا» المخرج حسام الدين مصطفى: 20 شارع كمال الطويل بالزمالك