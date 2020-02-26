رباب فراج تتوقع ارتفاع مبيعات الشركات خلال العام الجارى

قالت الدكتورة رباب فراج، رئيس مجلس إدارة «إن لاند» للتسويق العقارى، إن المدن الجديدة أسهمت فى رواج السوق العقارية بمصر، خاصة أنها شجعت الدولة على إعادة تأهيل البنية التحتية، التى تخدم المدن التى سيتم إنشاؤها وفق خطط توسعات مستقبلية.

وأضافت، لـ«الدستور»، أن الدولة اعتمدت آلية عدم المركزية لتبرز كل مدينة كوحدة مستقلة، مثنية على دعم الدولة ومساندتها مشروعات المدن الجديدة، ومتابعة التنفيذ والتشغيل أولًا بأول.

ورأت أن مستقبل التوسعات الغربية فى القاهرة خلال ٢٠٢٠ هو الأفضل، متوقعة أن تشهد المنطقة خلال العام الحالى رواجًا كبيرًا، لأن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحويل المنطقة لتكون ذات طابع سياحى، يخدم التوسع العمرانى.

كما توقعت ارتفاعًا فى مبيعات الشركات خلال ٢٠٢٠، كما أنها تتوقع دخول شركات عقارية على المستويين المحلى والأجنبى، فى ظل حالة التفاؤل التى تعم السوق العقارية، موضحة أن عددًا من الشركات الأجنبية بالفعل دخلت السوق المصرية بداية من شهر يناير الماضى.

وقالت إن السياحة حققت نسب نمو تصل لـ٢٠٪ بالمقارنة بين عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتنشيط السياحة، وهو ما استوعبته الشركات العقارية التى تعاقدت مع أضخم وأشهر الماركات العالمية والمراكز العلاجية والأندية الرياضية.

وتوقعت رئيس مجلس إدارة «إن لاند» للتسويق العقارى أن تتحول منطقة السخنة التابعة لمحافظة السويس لمدينة خدمية متكاملة مأهولة، وليست مجرد مدينة ترفيهية موسمية، حيث تتجه الدولة لتدشين الجامعات والمدارس والمجمعات الصناعية والخدمية والسياحية، والطرق الجديدة، متوقعًا مستقبل استثمار واعد للمدينة.

