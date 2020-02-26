جمارك سفاجا تضبط 12 محاولة تهرب جمركي لكمية من الأسلحة البيضاء

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم بالأشترك مع مباحث الميناء وإدارة الأمن الجمركي من ضبط 12 محاولة تهرب جمركى لكمية من الأسلحة البيضاء وطلقات بنادق ضغط الهواء ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبى السعودي بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير الإدارة تم ضبط 99 علبة طلقات خاصة ببنادق ضغط الهواء بكل منها 500 طلقة بمجموع 49500 طلقة و7 مطواة و10 خناجر و3 سيوف و2 جهاز لاسلكي ثريا ومسدس خرساني و300 طلقة خاصة به و118عبوة معطر للجسم وشامبو و15 دستة كريم للبشرة و230 علبة اقلام روج واقلام تحديد و155 كريمات تفتيح البشرة و50 كيلو عسل سدر و4 كيلو غذا ملكات النحل و6 هواتف محمولة متنوعة و2 كيلو مبيدات حشرية مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية الخاصة ب 12 راكب مصرى.وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من عرفات محمد ومحمد مصطفى وخاتم حسنين وأحمد موسى ومحمد عبدالراضى ومصطفى الحسينى ووائل السمان مأمورى الحركة وأحمد رشدى رئيس قسم الحركة وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 792 ألف و194 جنيهًا.وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.