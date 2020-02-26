«روشتة» نجاح مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل

بحث عدد من المطورين العقاريين ورؤساء الشركات العقارية، جوانب مبادرة التمويل العقارى التى أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وذلك خلال مائدة مستديرة تحت عنوان «سوق عقارية أكثر ابتكارًا وتنافسية فى ٢٠٢٠».وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى بالاتحاد العام للصناعات المصرية رئيس مجموعة «عربية» القابضة، إن هناك أزمة فى القدرة الشرائية للعملاء، رغم ما قدمه المطورون العقاريون من تيسيرات فى السداد خلال السنوات الماضية لفترات طويلة.وذكر «شكرى» أن مبادرة «المركزى» الأخيرة لتمويل متوسطى الدخل مرتبطة بتوافر وحدات جاهزة التسليم، وهو ما يوجد بكمية محدودة فقط.ورأى عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو» للتطوير العقارى، أنه رغم أهمية المبادرة الأخيرة للبنك المركزى فى ظل حاجة السوق للتمويل، فإن تلك المبادرة لا تغطى سوى مساحة محدودة من السوق.وشدد «سليمان» على ضرورة الاهتمام بملف تصدير العقار، الذى أولته الحكومة اهتمامًا كبيرًا مؤخرًا، وأصدرت قوانين فاعلة تدعم هذا الملف، وأهمها القانون الذى يسمح بمنح الجنسية والإقامة مقابل شراء عقار، منتقدًا عدم تفعيل اللائحة التنفيذية لذلك القانون، والتنسيق بين الكيانات ذات العلاقة بملف التصدير بشأنه، بجانب عدم قصره على الوحدات المملوكة للدولة فقط، وأن يشمل كل الأطراف والكيانات العاملة فى السوق.وطالب رئيس مجلس إدارة «ماونتن فيو»، بعقد اجتماع بين المطورين ووزارة الإسكان، لمراجعة البيانات الخاصة بالعرض والطلب، والحفاظ على نسبة آمنة بينهما، التى تتم مراعاتها للحفاظ على حركة السوق.وقال المهندس عمرو القاضى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «طلعت مصطفى» القابضة، إن مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل تنشط مبيعات الوحدات السكنية، موضحًا أن «الـ٥٠ مليار جنيه الخاصة بالمبادرة ستمول نحو ٤٠ ألف وحدة تقريبًا فى السوق». ورأى أن الاستفادة من تلك المبادرة تواجهها عدة صعاب، من بينها وجود شركات تقدم وحدات بفترات سداد طويلة تمتد لـ١٠ سنوات، وبالتالى لن يتم تفعيل هذا التمويل، داعيًا المطورين إلى أن يعودوا لمنح فترات سداد منطقية فى السوق، خاصة مع تراجع سعر الفائدة، بجانب التركيز على العودة لدورهم الطبيعى، وتركيز جهدهم على منح فترات سداد منطقية، وتقديم منتج عقارى مبتكر ومتميز.ودعا محمد سلطان، رئيس شركة «SID» للتطوير العقارى، إلى إيجاد نماذج مالية عقارية جديدة ومختلفة لحل أزمة التمويل فى السوق، بما يسمح للمطور بالانطلاق فى فرص توسعية استثمارية جديدة، خاصة أن الطلب سيكون متوافرًا، لكن هناك أزمة فى القدرة الشرائية للعملاء.وقال جاسر بهجت، رئيس شركة «أماكن» للاستثمار العقارى، إنه يجب تحديد احتياجات العميل الأجنبى فى الوحدة التى يريد شراءها ومدى توافر الخدمات بها، التى تعد احتياجات أساسية له، خاصة فى مدن البحر الأحمر التى تعد وجهة لهذه النوعية من العملاء فى الفترة المقبلة.واعتبر محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى لـ«الشركة السعودية المصرية للتعمير»، أن مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل، كان يجب أن تتوسع لتضم وحدات ذات قيمة سعرية أكبر. من جهته، قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الحكومة تتخذ إجراءات من شأنها تنشيط السوق العقارية ودفع عجلة البيع والشراء بالقطاع، سواء بتوفير أراضٍ أو إطار تشريعى مناسب، أو حتى طرح مبادرات. وأضاف «عباس»: «الدولة ساعدت المطورين، من خلال ما قدمته من تسهيلات فى دخول شريحة جديدة إلى السوق، وبالتالى رفعت مساحة الطلب»، منوهًا إلى وجود نحو ٣.٥ مليون طلب جديد فى السوق العقارية سنويًا.وتابع: «الوزارة فى حالة انعقاد دائم وتشاور مستمر مع المطورين العقاريين قبل اتخاذ أى قرارات حتى ولو كانت بسيطة»، معتبرًا أن معظم الشركات تطالب بمزيد من الامتيازات، فى حين أنها لم تختبر جودة وصلاحية هذه الإجراءات المتخذة بالفعل. وطالب الشركات بالاجتهاد والعمل لتقديم كل ما هو جديد، مشيرًا إلى وجود تعديلات فى نظام التخصيص الفورى للأراضى تمت مناقشتها فى الاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع استمرار الحفاظ على تيسيرات وتسهيلات فى الإجراءات للمطورين فى الحصول على الأراضى.وتوقع تراجع الشركات العقارية عن منح فترات سداد طويلة، التى تعوق التوسع فى خلق فرص استثمارية جديدة، ما يسهم فى أن يكون الحل هو التمويل العقارى، لافتًا إلى أن مبادرة «المركزى» الأخيرة لتمويل متوسطى الدخل، تتطلب بعض التعديلات من قبل البنك، من بينها ضم وحدات ذات قيمة سعرية أكبر.وقال: «السوق شهدت فى فترات سابقة ندرة فى طرح الأراضى للمستثمرين، وهو ما خلق مساحة كبيرة فى حجم الأراضى المرشحة للطرح، ومؤخرًا ارتفع المعروض، مع ضرورة وجود خطة واضحة ومحددة لعملية الطرح، بما يضمن الحفاظ على إقبال قوى وصحيح عليها من قبل المطورين، وتنفيذ مشروعات عليها قابلة للتسويق».وتساءل «عباس» عن مدى تنفيذ المطورين العقاريين وحدات سكنية قابلة للتصدير للخارج، فى الوقت الذى تعدل فيه الدولة القوانين التى تساعد على تصدير العقار؟