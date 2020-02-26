رقص بوند.. المخابرات البريطانية تجمع 300 ألف إسترلينى من «الهز الخيرى»

كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية عن استضافة «MI5»، وهو أحد أجهزة منظومة المخابرات البريطانية، مسابقة رقص بهدف جمع مبالغ مالية ضخمة للأعمال الخيرية، وذلك تحت اسم «تعال نرقص سرًا»، بمشاركة عدد من رجال وسيدات الجهاز الذين عمل كثير منهم كجواسيس للمملكة المتحدة.

الصحيفة البريطانية حصلت على المعلومات المتعلقة بتلك المسابقة من خلال الاطلاع على مقابلة تليفزيونية فى برنامج «IT5»، من المقرر إذاعتها مساء اليوم.

وقالت «كارينا»، إحدى المشاركات فى «الرقصة السرية» التى ستظهر فى المقابلة التليفزيونية، إن المسئولين عن المسابقة أطلقوا على الحدث اسم «تعال نرقص سرًا»، معتبرة أن الحدث الخيرى يثير مشاعر جيدة فى نفوس المشاركين فيه.

وأوضحت أن المسابقة أقيمت داخل مقر المخابرات البريطانية الرئيسى فى الصيف الماضى، وتضمنت رقصات مثل: «التانجو، والرقص السريع، وتشا تشا، والجاز»، مع إهداء الفائز قطعًا عديدة من الكيك والكثير من حلوى الكراميل المملح والشوكولاتة.

وأضافت: «لم أشارك فى الرقص وشاهدت المشاركين فيه فقط. لم أكن على استعداد لإطلاق مهاراتى فى الرقص أمام زملائى. إنه أمر مضحك، لأننى أعتقد أنه إذا كان أصدقائى أو معارفى علموا بعملى فى المخابرات البريطانية سيكون الأمر لهم صدمة كبيرة».

وبيّن أحد الموظفين المسئولين عن تنظيم الحدث الراقص أن «هذه المسابقات هى جزء من المشاركة الاجتماعية لمنظومة المخابرات البريطانية داخل البلاد، لأننا ببساطة لا يمكننا أن نخبر الناس بما نقوم به فى الخارج».

وأضاف: «هذا الحدث السرى يعمل على رفع الروح المعنوية بين موظفينا، ويخلق جوًا مميزًا من العمل الجماعى، لأنه كلما عمل الناس سويًا بشكل أفضل استطاعوا إيقاف الإرهابيين وعملياتهم التخريبية»، متابعًا: «إنها بيئة يمكنك أن تكون فيها نفسك، لأنك ببساطة لا تستطيع التحدث بالتفصيل عن عملك فى الخارج».

وكشف عن نجاح الراقصين المشاركين بالحدث فى جمع ٣٠٠ ألف جنيه إسترلينى للأعمال الخيرية، من مثل هذه الأحداث على مدار العامين الماضيين.

وبسؤاله عن المكان الذى يحصل على هذه التبرعات، قال: «لا يمكننا أبدًا أن نعلن عن الجهة التى تحصل على تبرعاتنا الخيرية».

وقال أحد الوكلاء المشرفين على هذا الحدث ويُدعى «روب»: «نوفر الكثير والكثير من الملابس لهؤلاء الراقصين، حتى يتسنى لكل منهم أداء الرقصات بشكل مريح. لدينا أكبر خزانة ملابس فى المكتب». وأضاف «روب»: «يمكن أن يكون أى شخص من رجال المخابرات البريطانية. لكنه يعمل معنا بسرية لتزويدنا بالمعلومات»، مشددًا على أنه «لا بد لرجال المخابرات أن يكونوا على صلة ببعض الجماعات المتطرفة الإرهابية، لمساعدتنا وتزويدنا بمعلومات تساعدنا على إيقاف هجماتهم العدائية».

وتابع: «إننا منظمة سرية، وبالتالى نفهم حقًا الضغوط التى يتعرض لها العاملون فى المخابرات البريطانية. الجميع هنا يعرف هذا الشعور جيدًا».

وتضم قائمة الجواسيس البريطانيين العديد من الأسماء، على رأسهم سيدنى ريلين أو كما يطلق عليه «جيمس بوند»، الذى كان يتحدث ٧ لغات، ولديه ١١ جواز سفر بجنسيات مختلفة، وتزوج أكثر من ١١ امرأة.

وكان لـ«ريلين» دور كبير فى تأميم حصة لبريطانيا من نفط الشرق عن طريق دوره فى تأسيس شركة «بريتش بيتروليم»، وفى ١٩١٧ ذهب إلى ألمانيا وخلال ٣ أسابيع فقط حصل على معلومات مهمة عن خطط هجوم برلين، بعدما تمكن من التنكر فى هيئة ضابط ألمانى، بل وحضر اجتماعًا للقيادة العليا الألمانية كان يحضره أدولف هتلر نفسه.

وبعدها بعام سافر إلى روسيا، حيث شارك فى عدة عمليات أبرزها محاولة اغتيال فلاديمير لينين، ضمن خطة تتضمن القبض على «لينين» وليون تروتسكى، وتشكيل حكومة يتولاها بنفسه، لكن تم كشف المخطط.

وتضم قائمة الجواسيس كذلك توماس إدوارد لورانس أو «لورانس العرب»، الذى يعد من أشهر جواسيس المخابرات البريطانية، وهو من دارسى الآثار، أجاد اللغة العربية وعرف تفاصيل حياة البدو، وذلك بعدما سافر إلى بلدان عربية واستغل صداقته بالعرب.

