رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
إنفوجراف
كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:18 م
إردوغان
آية حسني
طباعة
يهدر حزب العدالة والتنمية التركي، طعام يقدر بنصف تريليون ليرة سنويًا، في الوقت الذي يمر به الشعب التركي بأزمة اقتصادية طاحنة.
موضوعات متعلقة
صاحب الدعاء لمجدى يعقوب بالكعبة: لم أتخيل رد الفعل على الصورة
حماس: دور مصر رئيسي في وقف العدوان الإسرائيلي ضد غزة
تصريح دفن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (صورة)
مدرب «صن داونز» قبل مباراة الأهلى: نعلم ما سيحدث فى جنوب إفريقيا
الصور
صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي
«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)
أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها
نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»
حفل توزيع جوائز السينما المصرية
الأكثر قراءة
الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق
«إكسترا نيوز» تكشف ألاعيب الإخوان الإرهابية للتشكيك فى مصداقية القناة
اتحاد الكرة يحيل أمر رئيس الزمالك لـ«فيفا»
المجرم.. أردوغان يرتكب جريمة إنسانية جديدة في سوريا
المزيد
إنفوجراف
كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)
إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)
أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)
«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم
أيام زمان
نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام
«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»
تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق
أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)
المزيد
نجم الساعة
«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته
الصحة
9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة
الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة
الدكتور أحمد عادل يوضح لـ«الدستور»: مميزات الحقن الموضعي في أمراض الذكورة
الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ«الدستور»: المتابعة مع مريض السمنة أهم خطوات النجاح
المزيد
منوعات
4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة
احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي
خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض
اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس
المزيد
مقالات الرأي
دعاء خليفة
مبارك بين العاطفة والموضوعية وفبراير
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
المزيد
الثقافة
«المدينة الفاضلة فى تاريخ الفلسفة» أمسية فكرية بمكتبة مصر الجديدة
«عاش هنا» المخرج حسام الدين مصطفى: 20 شارع كمال الطويل بالزمالك
تعرف علي برنامج اليوم الأول من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء
«الشيخ زايد للكتاب» تعلن قائمتها فى الثقافة والترجمة والنشر
المزيد