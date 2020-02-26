مقدونيا الشمالية تسجل أول إصابة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة لمقدونيا الشمالية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل.تقع جمهورية مقدونيا الشمالية فى وسط شبه جزيرة البلقان، جنوب شرق أوروبا وكانت واحدة من دول اتحاد يوغوسلافيا وأعلنت استقلالها سنة 1991.وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى وقت سابق اليوم، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" لوصف فيروس "كورونا" المستجد قد يسهم في زيادة المخاوف غير المبررة.وأن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، وأن هذا أمر غير صحيح.من جانبه، دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إلى عدم الهلع بسبب تفشي كورونا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم، شخصت 96.5% منها في الصين.