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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يُخضع 160 بريطانيا للحجر الصحى في إسبانيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:11 م
كورونا
كورونا
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أعلنت الحكومة المحلية في جزيرة (تينيريفي) كبرى جزر الكناري الإسبانية اليوم، الأربعاء، أن نحو 160 سائحًا بريطانيًا، سيضطرون للبقاء في عزلة لمدة 14 يومًا بفندق على الجزيرة بسبب مخاوف تتعلق بفيروس "كوفيد- 19".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية: أنه من غير المعروف العدد الدقيق للبريطانيين المتواجدين في الفندق المعروف باسم إتش 10 كوستا أديجي بالاس.. منوهة بأن إغلاق الفندق سيكون بصفة "مؤقتة".

واشتكى بعض النزلاء من النصائح المتضاربة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها، حيث قال أحد البريطانيين: إنه تم وضع ملاحظة تحت أبواب غرفهم توصيهم بالتحلي بالهدوء، وعدم مغادرة غرفهم لكن كانت هناك نصيحة أخرى تقترح عليهم المشي خارجًا طالما أنهم يرتدون أقنعة.

وكان الفندق قد أُخضع لحجر صحي، أمس الأول الإثنين، بعد تأكيد إصابة دكتور إيطالي يقيم هناك بفيروس "كوفيد- 19" عقب معاناته من حمى لمدة ستة أيام.

وأوضحت وزارة الصحة بجزر الكناري، أن الاختبارات الطبية لزوجة الدكتور المصاب وشخصين إيطاليين آخرين مسافرين معهما أظهرت نتائج إيجابية لإصابتهم بالفيروس، فيما أظهرت نتائج سلبية لستة آخرين من ضمن المجموعة التابعة لهم.

ويخضع الفندق في الوقت الحالي لحالة إغلاق تامة على الأقل "خلال الأيام القليلة المقبلة" في محاولة لمنع وقوع المزيد من الإصابات بالفيروس.

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