الصحة السورية تنفى تسجيل إصابات بـ«كورونا»

أكد مدير المخابر بوزارة الصحة السورية شبل خوري، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا، مبينًا أنه جرى حتى اليوم تحليلًا لـ 4 عينات لحالات مشتبه بها، وأظهرت النتائج عدم وجود أي إصابة بالفيروس المستجد.وأفاد الدكتور شبل خوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم، أن المخبر المرجعي جهز مؤخرًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بوسائل التشخيص والشواهد المعيارية المطلوبة؛ لإجراء تحاليل لحالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، إضافة لمهامه في الكشف عن حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير وغيرها.وأوضح أن الحالات التي لديها ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة تنفس مجهولة السبب تتطلب دخول مستشفى، وتجرى لها التحاليل المخصصة بفيروس الإنفلونزا الموسمية أولًا، وفي حال كانت النتيجة سلبية تجرى التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا.وكشف خوري أن المخبر أجرى منذ بداية فبراير الجاري تحاليل لـ 150 عينة أظهرت إصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية و4 عينات اشتباه بفيروس كورونا، وكانت نتائجها سلبية، مؤكدا أن المخبر المرجعي يستقبل العينات للحالات المشتبه بها من المشافي والمراكز الصحية في مختلف المحافظات طيلة أيام الأسبوع، موضحًا أن نتيجة التحليل تظهر بعد خمس ساعات.