داعية: الرزق قد يأتى ببطء على سبيل الاختبار

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن النفس لا تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، مشيرًا إلى أن الرزق أحيانا قد يأتى ببطء من باب الاختبار أو الابتلاء.وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن قضية الرزق مثل الموت لا جدال فيها ولا يمكن لأحد التدخل فى رزق إنسان أو أجله.وتابع: يجب علينا تحري الرزق الحلال والابتعاد عما حرم الله، ولا يحملنك استبطاء الرزق أن تناله بالحرام وبطرق غير مشروعة، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، مشيرًا إلى أن تكفل الله بالرزق يبعث على الاطمئنان معلقًا: "رزقك هيجي هيجي".