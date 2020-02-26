«المدينة الفاضلة فى تاريخ الفلسفة» أمسية فكرية بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة، أمسية فكرية ضمن أنشطة مبادرة «الرواق الفلسفي»، تحت عنوان «المدينة الفاضلة فى تاريخ الفلسفة»، يديرها الكاتب عماد العادلي، في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء 18 مارس المقبل.و«الرواق» مبادرة تحاول اقتراح نماذج مبتكرة في ممارسة الفلسفة؛ حيث لا تعتمد على ذلك اللقاء بين محاضر ومتخصصين، بل على نقاش أفقي بين حاضرين لا يجمعهم الاختصاص بل أفكار يتبادلونها حول أحد المواضيع، بهدف تعريفهم بتيارات وأفكار فلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل.وتأتي تلك المبادرة ضمن فعاليات المكتبة لنشر المعرفة ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية ومواجهة الإرهاب، وذلك من خلال نشر التنوير.