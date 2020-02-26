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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«موديز»: تراجع مبيعات السيارات عالميًا في 2020 بسبب كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:06 م
مبيعات السيارات عالميًا
مبيعات السيارات عالميًا
وكالات
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أشارت توقعات وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني، إلى أن مبيعات السيارات في أنحاء العالم، ستشهد تراجعا بنسبة 5. 2% خلال العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19-).

وذكرت الوكالة في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الأربعاء، أن تفشي كورونا سيؤثر على الطلب، وسيوقف سلاسل التوريدات، وتوقعت أن تصل نسبة التراجع في المبيعات في غرب أوروبا إلى 4%، لأن الكثير من مشتري السيارات استفادوا في نهاية العام الماضي، من الخصومات قبل دخول التعليمات المشددة الخاصة بالانبعاثات الكربونية حيز التنفيذ.

وأضافت "موديز": أن رد فعل الأوروبيين على تزايد العرض من السيارات الكهربائية لا يزال غير محدد.

وتوقعت "موديز" تراجع المبيعات في الصين بنسبة 9. 2%، لأن الناس هناك سيتجنبون الذهاب إلى معارض السيارات بسبب الخوف من العدوى، ولأن الإنتاج قد انخفض بسبب وقف حركة التشغيل ونقص الإمدادات.

وذكرت الوكالة، أن مبيعات السيارات في السوق الأمريكية، ستسجل تراجعا بنسبة 2. 1%، وقالت: إن السوق الوحيدة التي ستحقق نموا طفيفا في العام الحالي هي السوق اليابانية.

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