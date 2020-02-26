صندوق النقد: لدينا تمويل لإعفاء الصومال من 334 مليون دولار

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إنه حصل على تمويل كاف لإسقاط 334 مليون دولار من ديون الصومال، في تطور قال البنك إنه يقربه من البت في إعفاء الصومال من معظم ديونه البالغة 5.3 مليار دولار.وقال الصندوق في بيان إن أكثر من 100 من الدول الأعضاء به تعهدت بالتمويل، كان البنك وصندوق النقد الدوليان قالا في 14 فبراير، إن من الممكن التوصل لقرار نهائي بشأن الإعفاء من الديون بنهاية مارس.