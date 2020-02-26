رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مظاهرات في تايلاند تدعو إلى الالتزام بالديمقراطية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:01 م
مظاهرات في تايلاند
مظاهرات في تايلاند
وكالات
طباعة
شكلت مجموعة من الفتيات أول المنضمين من طلاب المدارس الثانوية في تايلاند إلى المظاهرات السياسية التي أعقبت مسيرات قادها طلاب جامعيون أدانوا فيها المؤسسة الحاكمة بعد حل حزب معارض رئيسي.

ودعا أكثر من 20 طالبة من مدرسة "ساتريويذايا" للبنات إلى الالتزام بالديمقراطية، وأعربن عن شعورهن بالإحباط السياسي، وذلك خلال حشد سريع أمام النصب التذكاري للديمقراطية في العاصمة بانكوك اليوم الأربعاء.

وقضت محكمة، يوم الجمعة الماضي، بحل حزب "المستقبل إلى الأمام" المعارض الذي يحظى بشعبية، وحرمان قادته من المشاركة في الانتخابات لمدة 10 سنوات، مما أدى إلى خروج مظاهرات في أنحاء البلاد، بدأت في بانكوك يوم السبت الماضي.

ورفعت طالبة لافتة مكتوبا عليها، إن كنت محايدا في مواقف الظلم، فقد اخترت جانب المستبد.

ومن شأن حل الحزب المعارض تعزيز الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس المجلس العسكري السابق برايوت تشان- أوتشا الذي استولى على السلطة في انقلاب وقع عام 2014، وانتخب رئيسا للوزراء في مارس 2019 عندما فاز حزبه، الموالي للجيش، بالانتخابات.

موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

بث مباشر لجنازة مبارك

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

صاحب شركة سياحة يروى تفاصيل رحلة أتوبيس فريق الزمالك

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

«إكسترا نيوز» تكشف ألاعيب الإخوان الإرهابية للتشكيك فى مصداقية القناة

اتحاد الكرة يحيل أمر رئيس الزمالك لـ«فيفا»

المجرم.. أردوغان يرتكب جريمة إنسانية جديدة في سوريا

إنفوجراف

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة

الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة

الدكتور أحمد عادل يوضح لـ«الدستور»: مميزات الحقن الموضعي في أمراض الذكورة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ«الدستور»: المتابعة مع مريض السمنة أهم خطوات النجاح

منوعات

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس

مقالات الرأي
دعاء خليفة
مبارك بين العاطفة والموضوعية وفبراير
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
المزيد

الثقافة

«المدينة الفاضلة فى تاريخ الفلسفة» أمسية فكرية بمكتبة مصر الجديدة

«عاش هنا» المخرج حسام الدين مصطفى: 20 شارع كمال الطويل بالزمالك

تعرف علي برنامج اليوم الأول من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

«الشيخ زايد للكتاب» تعلن قائمتها فى الثقافة والترجمة والنشر