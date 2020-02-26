مظاهرات في تايلاند تدعو إلى الالتزام بالديمقراطية

شكلت مجموعة من الفتيات أول المنضمين من طلاب المدارس الثانوية في تايلاند إلى المظاهرات السياسية التي أعقبت مسيرات قادها طلاب جامعيون أدانوا فيها المؤسسة الحاكمة بعد حل حزب معارض رئيسي.ودعا أكثر من 20 طالبة من مدرسة "ساتريويذايا" للبنات إلى الالتزام بالديمقراطية، وأعربن عن شعورهن بالإحباط السياسي، وذلك خلال حشد سريع أمام النصب التذكاري للديمقراطية في العاصمة بانكوك اليوم الأربعاء.وقضت محكمة، يوم الجمعة الماضي، بحل حزب "المستقبل إلى الأمام" المعارض الذي يحظى بشعبية، وحرمان قادته من المشاركة في الانتخابات لمدة 10 سنوات، مما أدى إلى خروج مظاهرات في أنحاء البلاد، بدأت في بانكوك يوم السبت الماضي.ورفعت طالبة لافتة مكتوبا عليها، إن كنت محايدا في مواقف الظلم، فقد اخترت جانب المستبد.ومن شأن حل الحزب المعارض تعزيز الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس المجلس العسكري السابق برايوت تشان- أوتشا الذي استولى على السلطة في انقلاب وقع عام 2014، وانتخب رئيسا للوزراء في مارس 2019 عندما فاز حزبه، الموالي للجيش، بالانتخابات.