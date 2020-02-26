نقل منظومة من صواريخ يارس الروسية إلى موسكو (فيديو)

نشرت فضائية "روسيا اليوم" لقطات من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، لانطلاق قافلة من منظومة صواريخ يارس من مقاطعة إيفانوفو متجهة إلى العاصمة موسكو.وتأتي تلك القافلة استعدادًا للمشاركة في الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء.وتحتفل روسيا بالذكرى الـ 75 لعيد النصر على النازية هذا العام في الـ9 من مايو.