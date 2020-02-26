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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسى يدعو الأمن إلى اليقظة بعد القضاء على إرهابيين

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:40 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، قوات الأمن إلى توخي اليقظة لمواجهة التهديدات في الداخل والخارج دفاعًا على أمن البلاد وصونًا لسيادتها، وذلك بعد القضاء على إرهابيين اثنين.

وثمن الرئيس التونسي خلال زيارة مقر وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، مجهود التشكيلات العسكرية من فيلق القوات الخاصة فى القضاء على عنصرين إرهابيين، أمس، بالقصرين، بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطنى، وحجز بنادق (كلاشينكوف) وقنابل يدوية وذخيرة.

وأشار قيس سعيد إلى أن الدولة التونسية حصينة وستستمر بغض النظر عن الحكومات، مشددًا على مواصلة المضى قدمًا للقضاء على الإرهاب وضمان أمن التونسيين.

وعثرت وحدات أمنية وعسكرية مشتركة اليوم، على جثة عنصر إرهابى كان ينشط ضمن كتيبة (جند الخلافة) الموالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، بعد يوم من عملية أمنية بمرتفعات جبل السلوم في ولاية القصرين، تم خلالها القضاء على الإرهابى بسام بن مبروك بن محمد صالح الغنيمي، الملقب بأبي صخر الزقموط، والذي التحق، حسب التحقيقات، بالمجموعات الإرهابية بالجبال التونسية خلال سنة 2014، حيث انضم لكتيبة (عقبة ابن نافع)، لينشق عنها ويلتحق بكتيبة (جند الخلافة) خلال سنة 2015، ومتورط في العديد من الأعمال الإرهابية.

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