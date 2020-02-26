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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: تأكيد 284 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال يوم واحد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:37 م
كورونا
كورونا
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 284 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 1،261 حالة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول، إنه تم تأكيد 284 حالة إصابة إضافية، في أكبر زيادة يومية تسجلها البلاد حتى الآن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1261 حالة بعد أن كان عدد الإصابات قبل أسبوع 51 حالة فقط.

وحتى الآن، توفي 12 شخصًا في كوريا الجنوبية بسبب الفيروس الجديد، وأعلنت السلطات في وقت سابق اليوم حالة الوفاة الثانية عشرة لرجل كوري يبلغ من العمر 73 عامًا، وهو أحد أتباع كنيسة "شينتشونجي" في مدينة "دايجو" جنوب شرق البلاد، التي اعتبرت مركزا لانتشار الفيروس.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الحالات الجديدة في الأيام المقبلة، فيما بدأت السلطات الصحية في إجراء الفحص لأتباع الكنيسة.

وقال نائب وزير الصحة كيم جانج ليب للصحفيين: إن السلطات الصحية تخطط لاستكمال فحص نحو 1300 من أتباع الطائفة الدينية اليوم، من بين حوالي 9 آلاف من أتباع كنيسة دايجو.

وقال كيم، إن الحكومة ستؤمن 1600 سرير في دايجو والمناطق المجاورة لها بحلول، يوم الأحد، لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد المصابين.

وكانت كوريا الجنوبية،قد أكدت في 20 يناير الماضي، أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وتعود لسيدة صينية من مدينة ووهان وسط الصين، مركز تفشي الفيروس.

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