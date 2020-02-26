العراق يبحث ملف الإصلاح الاقتصادي مع الأمم المتحدة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، مع وفد من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحقيق الإصلاح الاقتصادي في العراق.وقال الكعبي للوفد أثناء لقائه اليوم: إن مفهوم الإصلاح الحقيقي يتضمن ملفات عديدة لا تشمل قطاع الاقتصاد بمعزل عن القطاعات الأخرى، في حال توجهنا لتحقيق إصلاح حقيقي وفعلي وملموس على أرض الواقع.وأضاف، أن بلوغ هذا الهدف يتطلب أن تتضافر جهود السلطات العراقية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتنسيق بشكل مباشر مع برامج الأمم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين.