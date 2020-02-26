أسقفية الشباب تحتفل بمرور 40 عامًا على سيامة الأنبا موسى

تحتفل أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، بمرور 40 عامًا على تأسيسها، وسيامة الأنبا موسى، أسقفًا عامًا، وذلك خلال شهر مايو المقبل.كما تحتفل الأسقفية خلال العام الجاري، بمرور 35 عامًا على مؤتمرات الشباب السنوية التابعة للأسقفية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا، تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان، مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.