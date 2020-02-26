«أكلت بإرادتي».. أحدث مؤلفات الأنبا رافائيل

صدر اليوم كتاب "أكلت بإرادتي" أحد إصدارات الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وتوابعها.ويناقش الكتاب قضية علاقة الإنسان بخطية آدم، حسب فكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مستخدمًا نصوص الكتاب المقدس، والآباء الأولين، ونصوص الليتورجيا، ومجمع قرطاجنة، ومجمع أفسس المسكوني، وهو من إصدار أسقفية الشباب.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.