الأسهم الأمريكية ترتفع عقب خسائر 4 جلسات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، اليوم الأربعاء، بعد أن تكبدت أشد خسائرها بالنسبة المئوية لأربع جلسات فيما يربو على عام، بفعل المخاوف من الأضرار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.10 نقطة بما يعادل 0.29 % ليصل إلى 27159.46 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.69 نقطة أو 0.37 % مسجلا 3139.90 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 45.94 نقطة أو 0.51 % إلى 9011.55 نقطة.