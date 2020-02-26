عجز الموازنة التركية يتفاقم.. والخزانة تستعير للمرة الثانية

أكدت صحيفة "زمان" التركية، أن عجز الموازنة التركي، تفاقم بصورة كبيرة، ما دفع وزارة الخزانة للاقتراض من جديد مبلغ قدره ٣.١ مليار ليرة من الأسواق المحلية.وتابعت أن وزارة الخزانة التركية التي يرأسها بيرت البيراق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فشلت في التعامل مع العجز واضطرت للاقتراض.وأضافت أن الوزارة خالفت تعليمات أردوغان، وأصدرت سندات بقيمة 3.1 مليار ليرة تركية، بفائدة 2.50%، بزيادة عن الفائدة في السندات السابقة التي كانت عند مستوى 2.46%.وكانت الخزانة التركية اقترضت في ديسمبر الماضي 8.85 مليار ليرة تركية (1.5 مليار دولار) من الأسواق المحلية.وبلغ العجز في الموازنة العامة التركية اعتبارا من نوفمبر المنصرم نحو 92.9 مليار ليرة لتتجاوز بهذا الحكومة التركية رقم 80.6 مليار ليرة العجز الأولي المرصود للموازنة. وخلال الفترة ذاتها عام 2018 بلغ عجز الموازنة، نحو 54.5 مليارات ليرة.