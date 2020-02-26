السفير البريطانى يزور دير «جبل الطير» بسمالوط (صور)

زار جيفري أدامز، سفير دولة بريطانيا بالقاهرة، وزوجته، دير "جبل الطير" بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، اليوم، وتفقد أعمال التطوير التي تجري بالمنطقة.شملت زيارة السفير كنيسة السيدة العذراء الأثرية، والمغارة الكائنة بداخلها والتي اختبأت بها العائلة المقدسة في رحلة هروبها لمصر، وأدى الصلاة مع زوجته.كما زار كنيسة الهروب والتي تبعد نحو 2 كيلو عن الدير، وتم تقديم واجب الضيافة له بداخلها، كما تفقد الفندق والكافتيريا المقامة بالدير وتناول بعض المشروبات بها، وقدم له مسئولو الدير هدية تذكارية عبارة عن أيقونة للعائلة المقدسة مرسومة على قماش من القطيف وكتاب عن خط سير العائلة المقدسة.واستقبل السفير المهندس أحمد جمال، نائب رئيس مركز ومدينة سمالوط، أحمد عمران، رئيس قرية بني خالد، القس داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، والقمص ثاؤفيلس، القمص متى راعي كنيسة السيدة العذراء، والدكتورة نيفين ناجي، مرشدة سياحية بالمحافظة، والمهندس أيمن نبيل، المسئول عن أعمال الترميم.وقال القمص ثاؤفيلس إن السفير عبر عن سعادته البالغة بوجوده في المنطقة التي استقرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها لمصر، وشدد على سرعة انتهاء أعمال التطوير لاستقبال أفواج الحج في أقرب فرصة.أوضح "ثاوفيلس" أن السفير تفقد محيط الكنيسة واستمع لشرح وافٍ عن المعالم الأثرية بالمنطقة، وما يتم تنفيذه من تطوير لاستقبال الوفود السياحية التى تأتي للتبرك بالمكان، وأكد أنه سيكرر الزيارة للدير، وأنه سبق والتقى وزير الآثار الدكتور خالد العناني، وأبلغه بأهمية ومكانة الدير وأنه سيكون هناك تنسيق لإرسال وفود من بلاده لزيارة الدير.