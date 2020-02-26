الجيش اليمني يشن هجومًا على مواقع للحوثيين في الجوف

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجوما على مواقع الحوثيين غرب الجوف.وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت"، أن الهجوم استهدف مواقع المليشيا الحوثية، في الجبهة المحزمات، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.كما أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل للحوثيين، باتجاه مواقع في محيط جبال الساقية غرب مديرية الغيل، وأجبرتها على الفرار.في السياق ذاته، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيا في جبهات متفرقة من المحافظة، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.