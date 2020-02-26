محافظ الشرقية: غلق المعابر غير القانونية على خطوط السكك الحديدية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير هيئة السكك الحديدية بالشرقية، بضرورة رصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، والعمل على غلقها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ورؤساء المراكز والمدن، نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.وقال المحافظ: يجب على كل جهة خدمية أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل، مؤكدًا على مدير هيئة السكك الحديدية بتفعيل وحدة المراقبة لعدم السماح بإنشاء معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة على خطوط السكك الحديدية، والتى يترتب عليها خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.