الاحتلال يعيد التسهيلات لغزة بعد وقف إطلاق النار برعاية مصرية

أعلن كميل أبوركن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، اليوم الأربعاء، إعادة العديد من التسهيلات لقطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.وأكد، في بيان، أنه بدءًا من غد الخميس، سيتم فتح معبري «إيرز- بيت حانون» و«كرم أبوسالم»، بالإضافة إلى إعادة مساحة الصيد في بحر غزة لـ15 ميلًا، مشيرًا إلى أن تلك القرارات جاءت بعد تقييم الأوضاع الأمنية.ونجحت الجهود المصرية، بالتعاون مع نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، مساء الإثنين الماضي، في وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وتل أبيب على حدود قطاع غزة المحاصر، بعد جولة تصعيد استمرت لنحو يومين.