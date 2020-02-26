التصريح بدفن مُسن دهسه قطار بالإسماعيلية

لقى مسن مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة عشوائية بالتل الكبير.وكان اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمد فيصل، رئيس مباحث التل الكبير، يفيد اصطدام قطار بشخص بمدخل قرية "عطية الناظر".وانتقل النقباء محمود مأمون ومحمود فراج، معاونا مباحث التل الكبير، لفحص البلاغ، وتبين وفاة عبدالعظيم أحمد إبراهيم، 77 سنة، خلال عبوره شريط السكة الحديدية.وأشارت التحريات الأولية للمباحث الجنائية إلى أن المتوفى كان في طريقه للعودة من العمل في أرضه الزراعية، فيما أمرت النيابة العامة بدفن الجثمان لعدم وجود أي شبهة جنائية.