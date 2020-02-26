أسقف ملوي يترأس القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، اليوم الأربعاء، صلوات ثالث أيام الصوم الكبير المقدس، وذلك بالكنيسة المرقسية مقر مطرانية ملوي.يأتي ذلك في إطار حرص نيافته على مشاركة أقباط الإيبارشية قداسات الصوم الكبير.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.