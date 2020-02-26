تنشيط السياحة تشارك بمعرض كازاخستان.. أبريل

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنها بصدد المشاركة في المعرض السياحي الدولي "KITF"، المزمع إقامته بمدينة ألماطي بدولة كازاخستان، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل.ويعتبر المعرض من أهم وأكبر المعارض السياحية التي تقام في وسط آسيا، حيث يشارك في المعرض حوالي 286 عارضًا من أكثر من 26 دولة، ويزور المعرض ما يقرب من 6900 زائر سنويا، كما تعتبر دولة كازاخستان من الدول الصاعدة سياحيًا التى تسع إليها وزارة السياحة والآثار فى خطتها للترويج السياحى.ومن المقرر أن تشارك الهيئة هذا العام بجناح تصل مساحته إلى 66م2، كما أعلنت أن قيمة مشاركة شركة السياحة بالمعرض لعرض منتجاتها تصل إلى 1150 يورو، موضحة أن عدد الأجنحة المتاحة بالمعرض تصل إلى 5 أجنحة للفنادق والشركات المشاركة.