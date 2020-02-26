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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصدر: لبنان يدفع 71 مليون دولار فائدة سندات دولية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:19 م
لبنان يدفع 71 مليون
لبنان يدفع 71 مليون دولار
وكالات
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قال مصدر مطلع في بيروت، إن لبنان دفع، اليوم الأربعاء، 71 مليون دولار قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.

يعيش لبنان أزمة مالية غير مسبوقة وشحا في السيولة بالعملة الصعبة، ويتعرض لضغوط من أجل البت في طريقة التعامل مع استحقاقات ديون سيادية وشيكة، أقربها سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس.

كانت الحكومة عينت، أمس الثلاثاء، بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين أند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.

ينوء لبنان بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم، إذ يتجاوز 150% من ناتجه المحلي الإجمالي، وبلغت أزمته الاقتصادية التي ظلت تختمر لفترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رءوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة.

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