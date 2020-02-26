الرئيس اللبنانى يعزى السيسى فى وفاة حسنى مبارك

بعث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.وقال عون - في البرقية:تلقيت بحزن نبأ وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو الذي عاصر تطورات وأحداثًا جسيمة شهدها العالم العربي في العقود الأخيرة.وتوجه عون إلى الرئيس السيسي وأسرة الفقيد بخالص التعازى، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الرئيس الأسبق مبارك بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.