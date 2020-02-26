راندا البحيري: أوشكت على الانتهاء من «الأخ الكبير»

تواصل الفنانة راندا البحيري تصوير مشاهدها في مسلسل الأخ الكبير المعروض حاليًا على قناة CBC الفضائية، ويخوض بطولته الفنان محمد رجب.وقالت "البحيري" لـ"الدستور"، إنها تصور حاليًا المشاهد الأخيرة في المسلسل، مشيرة إلى أنه يتبقى لها يومان فقط وتنتهي من تصوير العمل بشكل كامل.وأضافت أنها سعيدة بتكرار التعاون مع النجم محمد رجب، وأبدت إعجابها بردود الأفعال حول المسلسل منذ بدء عرضه مطلع يناير الماضي."الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور.