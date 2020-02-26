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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا احتجاجا على إطلاق النار على الخط الفاصل في كشمير

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:08 م
باكستان والهند
باكستان والهند
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استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء، دبلوماسيا هنديا بالسفارة الهندية بإسلام آباد للاحتجاج على إطلاق النار الاستفزازي من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير أمس الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة مدني باكستاني.

وأدانت الخارجية الباكستانية بشدة - في بيان - استمرار القوات الهندية استهداف مناطق مأهولة على جانب باكستان، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي".

وأبلغت وزارة الخارجية الباكستانية الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.

وذكر البيان أنه نتيجة لإطلاق النار العشوائي وغير المبرر من جانب القوات الهندية، أصيب مدني يبلغ من العمر 40 عامًا، من سكان قرية ماندهار، بجروح خطيرة.

واستمر التصعيد غير المسبوق في انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الهند منذ عام 2017 والذي شهد 1970 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب القوات الهندية، ومنذ بداية العام الجاري ارتكبت الهند 384 انتهاكا لوقف إطلاق النار حتى الآن، بحسب "إيه بي بي".

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