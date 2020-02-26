إيران تقرر إغلاق المدارس بعد تفشي كورونا

سلطت المعارضة الإيرانية، اليوم الأربعاء، الضوء على تفشي كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن نظام الملالي يكرر أخطاءه كما حدث أثناء تحطم الطائرة الأوكرانية.وأشار تقرير المعارضة الإيرانية في بيان لها، أنه في أعقاب زيارة بعثة منظمة الصحة العالمية لإيران أعلن النظام الإيراني الإغلاق المفاجئ للمدارس والجامعات في البلاد لمدة 40 يومًا حتى 3 أبريل.وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فريقًا من مراقبي برنامج الطوارئ الصحية والعلاجية للمنظمة سيكون في طهران غدًا.ومن جهتها، قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، أمس في سلسلة من التغريدات حول اندلاع كورونا في إيران، "نظام الملالي يكرر فيما يخص فيروس كورونا تلك التجربة المرة لتحطم الطائرة الأوكرانية، الكارثة مستمرة وفي أبعاد كبيرة وعلى مستوى البلاد، وعلى المواطنين أن يحتجوا على ذلك ويرغبون النظام على الكشف عن الحقائق في إيران".فيما دعت رجوي، المسئولين لوضع الإمكانات الطبية والعلاجية المخصصة حكرًا عليهما إلى وضعها تحت تصرف المستشفيات والأطباء لمعالجة المواطنين إيران.وشددت على ضرورة جهود الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إرغام النظام على الكشف عن كل الحقائق والإحصائيات فيما يخص فيروس كورونا للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين الإيرانيين والمواطنين الآخرين، ونقل الحقائق إلى الرأي العام والجهات الدولية المعنية إيران.كما دعت رجوي الأطباء والممرضين والموظفين في المستشفيات إلى نشر معلوماتهم بسرعة لدى الرأي العام حفاظًا على سلامة المواطنين الإيرانيين ولإحباط عملية كتمان النظام على الحقائق.