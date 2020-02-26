تمديد عطلة نصف العام الدراسي في بغداد والبصرة بسبب «كورونا»

قررت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، تمديد عطلة نصف العام الدراسي في بغداد والبصرة، حسب قناة العربية السعودية، بسبب تفشي وباء كورونا.وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، عن إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا في كركوك، مشيرة إلى أن هؤلاء الأربعة هم أفراد عائلة قدموا من إيران، مما يرفع عدد الحالات فيها إلى خمسة ويسجل أول عدوى لمواطنين عراقيين.وأضافت الوزارة، في بيان لها: "تشخيص أربع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة لإيران ورجعت للبلاد"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وقرر العراق، تعطيل الدراسة مؤقتا وتمديد إيقاف دخول الوافدين من 7 دول على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام.