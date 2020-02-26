مصابة بفيروس كورونا في ألمانيا تعمل في إحدى دور الحضانة

أعلنت السلطات الألمانية أن المريضة، التي تتلقى العلاج في مستشفى دوسلدورف حاليًا عقب ثبوت إصابتها بفيروس كورونا الجديد، تعمل في إحدى دور الحضانة.وقال وزير الصحة المحلي في ولاية شمال الراين- ويستفاليا، كارل- يوزف لاومان إنه تمت توصية أطفال الحضانة وآبائهم بالبقاء في منازلهم.وذكر الوزير أن المصابة وزوجها، الذي يتلقى العلاج أيضًا في المستشفى الجامعي بدوسلدورف بعد إصابته بالفيروس، شاركا في الحياة الاجتماعية لمدة أسبوعين آخرين، "حيث كان الفيروس يمكن أن يصيب الناس".وأشار الوزير إلى أن المصابين لديهما طفلان في سن المدرسة الإلزامية، موضحًا أن الطفلين لم يظهر عليهما حتى الآن أي أعراض، وتتولى جدتهما رعايتهما.وذكر الوزير أن الطفلين خالطا أطفالًا آخرين، مضيفًا أنه سيتضح خلال الساعات القادمة ما إذا كان الطفلان حاملين للفيروس أيضًا.