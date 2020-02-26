تركيا تلجأ للمقايضة.. قلق بين المستثمرين بعد إجراءات احترازية لحماية الليرة

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن أن البنوك التركية بدأت في صفقات مقايضة جديدة، لتعزيز الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي تهاوت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت الوكالة، إن البنك المركزي التركي تحرك لتعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية من خلال السماح بزيادة في صفقات تبادل البنوك.

وتابعت أن هذا الأمر يغطي الإقراض بالعملة الأجنبية إلى البنك المركزي من خلال مقايضات قصيرة الأجل.

وأضافت أن هذه الخطوة تسمح للبنوك بإيداع المزيد من عملاتها الأجنبية لدى البنك المركزي، في حين أنهم يقترضون الليرات في المقابل، مما يزيد من احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي.

وقال تيم آش، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في إدارة الأصول "BlueBay Asset" في لندن، إن هذا الإجراء سيأتي على حساب صافي احتياطيات البنك.

وأكدت الوكالة، أن المستثمرين في تركيا قلقون بشأن مستوى احتياطيات البنك من العملات الأجنبية بعد أن اضطرت المؤسسات المصرفية اتخاذ تدابير لحماية الليرة من الانهيار بعد أزمة العملة في 2018، وفقدها ما يقرب من 36% من قيمتها.

